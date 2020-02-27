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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    Vodafone Park’ta saha kadınların (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Vodafone futbolda kadınlara destek veriyor. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek 'nda dünyanın en önemli takımlarından ile karşılaşacak. İşte haberin detayları ve 27 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Vodafone Park’ta saha kadınların
    Vodafone futbolda kadınlara destek veriyor. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek 'nda dünyanın en önemli takımlarından ile karşılaşacak. 7 Mart'ta Vodafone Park'taki maça giriş ücretsiz olacak.

    UEFA'DA SON 32 TURU RÖVANŞLARI OYNANIYOR
    Avrupa Ligi maçları şöyle: 20.55 Gent-Roma, Malmö-Wolfsburg, Linz-AZ Alkmaar, Porto-B.Leverkusen, Espanyol-Wolves, Basel- Apoel, 23.00 M.United-C.Brugge, Celtic-Kopenhag, Benfica-Ş.Donetsk, Salzburg-E. Frankfurt, İnter-Ludogorets, Ajax-Getafe, Sevilla- Cluj, Arsenal-Olympiakos.

    ECZACIBAŞI&FENER'DEN KORONAVİRÜS BAŞVURUSU
    CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan takımlarıyla oynayacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, Çizme'de koronavirüs vaka sayısının yüksek olması nedeniyle CEV'e başvurarak maçların ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.



    HAYRET EDİYORUM!
    F.Bahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray'ın açıklamasına yanıt verdi. Danabaş, "Yıllardır mottoları "Seni sevmeyen ölsün" olanlar nasıl böyle bir suçlamada bulunuyor hayret ediyorum" dedi.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Cumartesi Antalya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Yanal yönetimindeki çalışmada dar alanda çift kale maç yapıldı.



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