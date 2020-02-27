Vodafone Park’ta saha kadınların (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Vodafone futbolda kadınlara destek veriyor. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek Vodafone Kupası 'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı dünyanın en önemli takımlarından Atletico Madrid ile karşılaşacak. 7 Mart'ta Vodafone Park'taki maça giriş ücretsiz olacak.
UEFA'DA SON 32 TURU RÖVANŞLARI OYNANIYOR
Avrupa Ligi maçları şöyle: 20.55 Gent-Roma, Malmö-Wolfsburg, Linz-AZ Alkmaar, Porto-B.Leverkusen, Espanyol-Wolves, Basel- Apoel, 23.00 M.United-C.Brugge, Celtic-Kopenhag, Benfica-Ş.Donetsk, Salzburg-E. Frankfurt, İnter-Ludogorets, Ajax-Getafe, Sevilla- Cluj, Arsenal-Olympiakos.
ECZACIBAŞI&FENER'DEN KORONAVİRÜS BAŞVURUSU
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan takımlarıyla oynayacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, Çizme'de koronavirüs vaka sayısının yüksek olması nedeniyle CEV'e başvurarak maçların ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.
HAYRET EDİYORUM!
F.Bahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray'ın açıklamasına yanıt verdi. Danabaş, "Yıllardır mottoları "Seni sevmeyen ölsün" olanlar nasıl böyle bir suçlamada bulunuyor hayret ediyorum" dedi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Cumartesi Antalya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Yanal yönetimindeki çalışmada dar alanda çift kale maç yapıldı.
UEFA'DA SON 32 TURU RÖVANŞLARI OYNANIYOR
Avrupa Ligi maçları şöyle: 20.55 Gent-Roma, Malmö-Wolfsburg, Linz-AZ Alkmaar, Porto-B.Leverkusen, Espanyol-Wolves, Basel- Apoel, 23.00 M.United-C.Brugge, Celtic-Kopenhag, Benfica-Ş.Donetsk, Salzburg-E. Frankfurt, İnter-Ludogorets, Ajax-Getafe, Sevilla- Cluj, Arsenal-Olympiakos.
ECZACIBAŞI&FENER'DEN KORONAVİRÜS BAŞVURUSU
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan takımlarıyla oynayacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, Çizme'de koronavirüs vaka sayısının yüksek olması nedeniyle CEV'e başvurarak maçların ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.
HAYRET EDİYORUM!
F.Bahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray'ın açıklamasına yanıt verdi. Danabaş, "Yıllardır mottoları "Seni sevmeyen ölsün" olanlar nasıl böyle bir suçlamada bulunuyor hayret ediyorum" dedi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Cumartesi Antalya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Yanal yönetimindeki çalışmada dar alanda çift kale maç yapıldı.
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