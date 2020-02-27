Sörloth sırrı: Samimiyet&motivasyon

Trabzon'un yıldızı Sörloth, başarısındaki püf noktasını samimiyet ve motivasyon olarak açıkladı. Trabzonspor scoutları onu izledikten sonra yönetime, "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. Oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. Trabzon'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır" ifadelerine yer verildiği öğrenildi. Motive olan Norveçli yıldız Trabzonspor'da gol makinesine dönüştü.
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