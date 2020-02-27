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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    Sörloth sırrı: Samimiyet&motivasyon

    'un yıldızı Sörloth, başarısındaki püf noktasını samimiyet ve motivasyon olarak açıkladı. scoutları onu izledikten sonra yönetime, "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. Oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. Trabzon'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır" ifadelerine yer verildiği öğrenildi.

    Sırrı: Samimiyet&motivasyon
    Trabzon'un yıldızı Sörloth, başarısındaki püf noktasını samimiyet ve motivasyon olarak açıkladı. scoutları onu izledikten sonra yönetime, "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. Oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. Trabzon'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır" ifadelerine yer verildiği öğrenildi. Motive olan Norveçli yıldız Trabzonspor'da gol makinesine dönüştü.

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