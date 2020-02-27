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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    ’a özel kutlama

    , ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışma sonrasında 30 yaşına giren Brezilyalı stoper 'ın doğum günü kutlandı. 'da sakatlıkları devam eden Pereira, , Hosseini, Sturridge ve Da Costa antrenmana çıkmadı.

    Messias’a özel kutlama
    Karadeniz Fırtınası, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışma sonrasında 30 yaşına giren Brezilyalı stoper Messias'ın doğum günü kutlandı. Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini, Sturridge ve Da Costa antrenmana çıkmadı.

    PARMAK VE TÜRKMEN HIRS YAPTI
    Sezonun ilk yarısında kadronun değişilmez isimleri olan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, 'da yeniden 11'e girmek için hırs yaptı.

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