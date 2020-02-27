Messias’a özel kutlama

Karadeniz Fırtınası, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışma sonrasında 30 yaşına giren Brezilyalı stoper Messias'ın doğum günü kutlandı. Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini, Sturridge ve Da Costa antrenmana çıkmadı.
PARMAK VE TÜRKMEN HIRS YAPTI
Sezonun ilk yarısında kadronun değişilmez isimleri olan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'da yeniden 11'e girmek için hırs yaptı.
PARMAK VE TÜRKMEN HIRS YAPTI
Sezonun ilk yarısında kadronun değişilmez isimleri olan Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, Trabzonspor'da yeniden 11'e girmek için hırs yaptı.
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