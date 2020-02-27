Erzurumspor’a ağır darbe

TFF 1.Ligi'nde zirvenin iddialı ekibi Erzurumspor deplasmanda Altınordu'ya 2-1 yenildi. Maçın 61. dakikasında Hamroun'un golüyle 1-0 öne geçen Erzurum, 75'te Metehan ve 86'da Okan'ın gollerine engel olamadı. Diğer sonuçlar şöyle: Akhisar-Giresun: 2-0, Adanaspor- Ümraniye: 0-1. Ligde bugünün programı şöyle: 14.00: Keçiörengücü- İstanbul, 16.30: Bolu-Balıkesir, 19.00: Bursaspor-Altay.
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