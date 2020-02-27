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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    spor’a ağır darbe

    1.Ligi'nde zirvenin iddialı ekibi spor deplasmanda Altınordu'ya 2-1 yenildi. Maçın 61. dakikasında Hamroun'un golüyle 1-0 öne geçen Erzurum, 75'te Metehan ve 86'da Okan'ın gollerine engel olamadı.

    Erzurumspor’a ağır darbe
    TFF 1.Ligi'nde zirvenin iddialı ekibi Erzurumspor deplasmanda Altınordu'ya 2-1 yenildi. Maçın 61. dakikasında Hamroun'un golüyle 1-0 öne geçen Erzurum, 75'te Metehan ve 86'da Okan'ın gollerine engel olamadı. Diğer sonuçlar şöyle: Akhisar-Giresun: 2-0, - Ümraniye: 0-1. Ligde bugünün programı şöyle: 14.00: Keçiörengücü- , 16.30: Bolu-Balıkesir, 19.00: Bursaspor-Altay.

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