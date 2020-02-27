Cimbom tam gaz!

G.Saray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ağırlıklı olarak dayanıklık çalışması yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim anterman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Futbolcuların hırsı üst seviyedeydi.
ASLAN'DA LEMINA SEVİNCİ
Cimbom'da tedavisi devam eden Mario Lemina dün koşulara başladı. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
İKİ YILDIZ İÇİN SÜRPRİZ PARTİ
G.Saray'da dünkü antrenman öncesi iki yıldızın doğum günü kutlandı. Ahmet Çalık ve Younes Belhanda'nın doğum gününde oldukça renkli görüntüler oluştu. Teknik heyette kutlamalara katıldı.
ASLAN'DA LEMINA SEVİNCİ
Cimbom'da tedavisi devam eden Mario Lemina dün koşulara başladı. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
İKİ YILDIZ İÇİN SÜRPRİZ PARTİ
G.Saray'da dünkü antrenman öncesi iki yıldızın doğum günü kutlandı. Ahmet Çalık ve Younes Belhanda'nın doğum gününde oldukça renkli görüntüler oluştu. Teknik heyette kutlamalara katıldı.
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