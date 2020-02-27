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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    tam gaz!

    , 'in 24. haftasında pazar günü evinde karşılaşacağı maçının hazırlıklarına devam etti. Oyuncuların hırsı üst seviyedeydi.

    Cimbom tam gaz!
    G.Saray, 'in 24. haftasında pazar günü evinde karşılaşacağı maçının hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ağırlıklı olarak dayanıklık çalışması yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör anterman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Futbolcuların hırsı üst seviyedeydi.

    ASLAN'DA LEMINA SEVİN
    Cimbom'da tedavisi devam eden Mario Lemina dün koşulara başladı. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.



    İKİ YILDIZ İÇİN SÜRPRİZ PARTİ
    G.Saray'da dünkü antrenman öncesi iki yıldızın kutlandı. Ahmet Çalık ve Younes Belhanda'nın doğum gününde oldukça renkli görüntüler oluştu. Teknik heyette kutlamalara katıldı.

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