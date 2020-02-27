Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cimbom Fener’e abone

    futboldan sonra ’nde de ’yi deplasmanda avladı. Ligin ilk yarısında da rakibini 19 sayı farkla deviren Aslan, 9 sene sonra rakibini dış sahada vurdu.

    Cimbom Fener’e abone
    Basketbol Süper Ligi'ndeki dev derbide Galatasaray deplasmanda F.Bahçe'yi 80-75 yenerek ilk yarıdaki maçın rövanşını vermedi. Ayrıca 9 yıl sonra deplasmanda yendi. Sarı- Lacivertliler ilk periyodu 22-19 devreyi de 39-38 önde kapattı. 3. periyodu Galatasaray 57-53 önde tamamladı. G.Saray 4. periyotta üstün oyunuyla maçtan 80-75 galip ayrıldı.

    Ligde oynanan diğer maçlarda sonuçlar ise şöyle: Darüşşafaka-T. Telekom: 77-80 (Uzatmada), Ormanspor- SigortamNet İTÜ: 73-70, Tofaş-Bahçeşehir: 77-76, Teksüt Bandırma-Büyükçekmece: 99-65.

    9 YIL SONRA GELEN ZAFER
    G.Saray F.Bahçe'yi 9 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.

    Twitter;

    Obradovic seni de tutmayalım. Tam anlamıyla bir fiyaskosun

    Yanal'ı Tolga ve Jailson, Obradovic'i Solukas ısrarı bitirdi

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Cimbom Fener’e abone
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri