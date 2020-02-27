Cimbom Fener’e abone

Basketbol Süper Ligi'ndeki dev derbide Galatasaray deplasmanda F.Bahçe'yi 80-75 yenerek ilk yarıdaki maçın rövanşını vermedi. Ayrıca 9 yıl sonra deplasmanda yendi. Sarı- Lacivertliler ilk periyodu 22-19 devreyi de 39-38 önde kapattı. 3. periyodu Galatasaray 57-53 önde tamamladı. G.Saray 4. periyotta üstün oyunuyla maçtan 80-75 galip ayrıldı.
Ligde oynanan diğer maçlarda sonuçlar ise şöyle: Darüşşafaka-T. Telekom: 77-80 (Uzatmada), Ormanspor- SigortamNet İTÜ: 73-70, Tofaş-Bahçeşehir: 77-76, Teksüt Bandırma-Büyükçekmece: 99-65.
9 YIL SONRA GELEN ZAFER
G.Saray F.Bahçe'yi 9 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.
Twitter;
Obradovic seni de tutmayalım. Tam anlamıyla bir fiyaskosun
Yanal'ı Tolga ve Jailson, Obradovic'i Solukas ısrarı bitirdi
Ligde oynanan diğer maçlarda sonuçlar ise şöyle: Darüşşafaka-T. Telekom: 77-80 (Uzatmada), Ormanspor- SigortamNet İTÜ: 73-70, Tofaş-Bahçeşehir: 77-76, Teksüt Bandırma-Büyükçekmece: 99-65.
9 YIL SONRA GELEN ZAFER
G.Saray F.Bahçe'yi 9 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.
Twitter;
Obradovic seni de tutmayalım. Tam anlamıyla bir fiyaskosun
Yanal'ı Tolga ve Jailson, Obradovic'i Solukas ısrarı bitirdi
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