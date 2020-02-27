Cimbom Fener’e abone

ndeki dev derbidedeplasmanda'yiyenerek ilk yarıdaki maçın rövanşını vermedi. Ayrıca 9 yıl sonra deplasmanda yendi.ilk periyodudevreyi deönde kapattı. 3. periyoduönde tamamladı. G.Saray 4. periyotta üstün oyunuyla maçtan 80-75 galip ayrıldı.Ligde oynanan diğer maçlarda sonuçlar ise şöyle: Darüşşafaka-T. Telekom: 77-80 (Uzatmada), Ormanspor- SigortamNet İTÜ: 73-70, Tofaş-Bahçeşehir: 77-76, Teksüt Bandırma-Büyükçekmece: 99-65.G.Saray F.Bahçe'yi 9 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.Obradovic seni de tutmayalım. Tam anlamıyla bir fiyaskosunYanal'ı Tolga ve Jailson, Obradovic'i Solukas ısrarı bitirdi