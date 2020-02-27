Kartal Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmana bireysel programına devam eden Dorukhan katılmadı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmalar yapıldı.
İdman şut çalışması ile bitti. Beşiktaş bugün Alanya'ya hareket edecek.
İdman şut çalışması ile bitti. Beşiktaş bugün Alanya'ya hareket edecek.
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