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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    kondisyon&taktik çalıştı

    maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmana bireysel programına devam eden katılmadı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmalar yapıldı. İdman şut çalışması ile bitti. bugün 'ya hareket edecek.

    Kondisyon&taktik çalıştılar
    Kartal spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmana bireysel programına devam eden katılmadı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmalar yapıldı.



    İdman şut çalışması ile bitti. bugün Alanya'ya hareket edecek.



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