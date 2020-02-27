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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    , ’in file bekçisi ile anlaşma sağladı

    Sezon sonunda Alman file bekçisiyle yolları ayıracak olan Siyah-Beyazlı yönetim daha önce de gündeme 2 kez gelen ’la el sıkıştı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivene ’in de gerekli koalylığı sağlayacağı öğrenildi.

    Volkan Babacan 'Kartal' gibi
    Beşiktaş'tan transfer için erken start... Siyah-Beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen Sergen Yalçın'ın özellikle 'de oynayan 'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.



    2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
    Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



    Volkan Babacan'ın yeni sezonda forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.


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