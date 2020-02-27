Anadolu Efes’in rakibi Alba

Euroleague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alman ekibi Alba Berlin'e konuk olacak. O2 World Arena'da oynanacak maç TSI 22.00'da başlayacak. Euroleague'de çıktığı 25 maçta 22 galibiyet alan Anadolu Efes lider durumda.
Euroleague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alman ekibi Alba Berlin'e konuk olacak. O2World Arena'da oynanacak maç TSI 22.00'da başlayacak. Euroleague'de çıktığı 25 maçta 22 galibiyet alan A.Efes lider durumda.
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