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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    ’in rakibi Alba

    Euroleague'de temsilcilerimizden , Alman ekibi Alba 'e konuk olacak. O2 'da oynanacak maç TSI 22.00'da başlayacak. Euroleague'de çıktığı 25 maçta 22 galibiyet alan Anadolu Efes lider durumda.

    Anadolu Efes’in rakibi Alba
    Euroleague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alman ekibi Alba Berlin'e konuk olacak. O2 World Arena'da oynanacak maç TSI 22.00'da başlayacak. Euroleague'de çıktığı 25 maçta 22 galibiyet alan A.Efes lider durumda.

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