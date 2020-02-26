Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ya West Ham kancası

    'nde küme düşmeme savaşı veren West Ham'ın savunmasını güçlendirmek için gelecek sezon 'yı listesine aldığı öğrenildi. Vida'yı özellikle 'in çok istediği öne sürüldü.

    Vida’ya West Ham kancası
    İngiltere Premier Ligi'nde küme düşmeme savaşı veren West Ham'ın savunmasını güçlendirmek için gelecek sezon 'yı listesine aldığı öğrenildi. Vida'yı özellikle 'in çok istediği öne sürüldü.

    DIABY'NİN ŞANSI KALMADI
    Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren ve kaçırdığı golle tepki alan Diaby'nin bundan sonraki maçlarda forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.



    CYLE LARİN'E LEEDS TALİP
    Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e 2.5 milyon Euro opsiyon bedeliyle kiraladığı Larin'e İngiliz kulübü Leeds talip oldu. Zulte Waregem'in bu oyuncuyu Beşiktaş'tan alarak Leeds'e 5 milyon Euro'ya satacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    GÜVEN'E FORMA YOK
    Güven Yalçın Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte unutuldu. Ç.Rizespor maçında sadece 1 dakika oynayan Siyah- Beyazlı oyuncu ondan sonra Beşiktaş'ın yaptığı 3 maçta kadroya alınmasına rağmen forma giyemedi.

    UMUT'LA ÇOK ÖZEL GÖRÜŞME
    Sergen Yalçın'ın Umut Nayir'le özel bir görüşme yaparak, "Senden beklentilerim çok. Ancak daha hareketli ve yıpratıcı olmalısın" dediği gelen bilgiler arasında.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Vida’ya West Ham kancası
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri