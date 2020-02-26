Vida’ya West Ham kancası

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşmeme savaşı veren West Ham'ın savunmasını güçlendirmek için gelecek sezon Vida'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Vida'yı özellikle Teknik Direktör David Moyes'in çok istediği öne sürüldü.
DIABY'NİN ŞANSI KALMADI
Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren ve kaçırdığı golle tepki alan Diaby'nin bundan sonraki maçlarda forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.
CYLE LARİN'E LEEDS TALİP
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e 2.5 milyon Euro opsiyon bedeliyle kiraladığı Larin'e İngiliz kulübü Leeds talip oldu. Zulte Waregem'in bu oyuncuyu Beşiktaş'tan alarak Leeds'e 5 milyon Euro'ya satacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GÜVEN'E FORMA YOK
Güven Yalçın Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte unutuldu. Ç.Rizespor maçında sadece 1 dakika oynayan Siyah- Beyazlı oyuncu ondan sonra Beşiktaş'ın yaptığı 3 maçta kadroya alınmasına rağmen forma giyemedi.
UMUT'LA ÇOK ÖZEL GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın Umut Nayir'le özel bir görüşme yaparak, "Senden beklentilerim çok. Ancak daha hareketli ve yıpratıcı olmalısın" dediği gelen bilgiler arasında.
DIABY'NİN ŞANSI KALMADI
Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren ve kaçırdığı golle tepki alan Diaby'nin bundan sonraki maçlarda forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.
CYLE LARİN'E LEEDS TALİP
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e 2.5 milyon Euro opsiyon bedeliyle kiraladığı Larin'e İngiliz kulübü Leeds talip oldu. Zulte Waregem'in bu oyuncuyu Beşiktaş'tan alarak Leeds'e 5 milyon Euro'ya satacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GÜVEN'E FORMA YOK
Güven Yalçın Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte unutuldu. Ç.Rizespor maçında sadece 1 dakika oynayan Siyah- Beyazlı oyuncu ondan sonra Beşiktaş'ın yaptığı 3 maçta kadroya alınmasına rağmen forma giyemedi.
UMUT'LA ÇOK ÖZEL GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın Umut Nayir'le özel bir görüşme yaparak, "Senden beklentilerim çok. Ancak daha hareketli ve yıpratıcı olmalısın" dediği gelen bilgiler arasında.
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