UEFA Meler’i çok beğendi

La Gazetta dello Sport derbideki kararları tartışılan Halil Umut Meler'i manşetine taşıdı. Gazeteye göre UEFA, Meler'in performansını çok beğendi ve haftanın en iyi 4. hakemi olarak belirledi. La Gazetta dello Sport derbideki kararları tartışılan Halil Umut Meler'i manşetine taşıdı. Gazeteye göre UEFA, Meler'in performansını çok beğendi ve haftanın en iyi 4. hakemi olarak belirledi.
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