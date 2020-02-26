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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    Meler’i çok beğendi

     Gazetta dello Sport derbideki kararları tartışılan 'i manşetine taşıdı. Gazeteye göre , Meler'in performansını çok beğendi ve haftanın en iyi 4. hakemi olarak belirledi.

    UEFA Meler’i çok beğendi
    La Gazetta dello Sport derbideki karar tartışılan Halil Umut Meler'i manşetine taşıdı. Gazeteye göre UEFA, Meler'in performansını çok beğendi ve haftanın en iyi 4. hakemi olarak belirledi.

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