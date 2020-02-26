Trabzonspor 3'te 3'e odaklandı... Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği Başakşehir'e kaptıran Bordo-Mavililer, Başakşehir ile oynayacakları kritik maça kadar 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir Ç.Rize, G.Antep ve Yeni Malatyaspor maçlarını kayıpsız geçmek için takımla toplantı üstüne toplantı yaparken önce 3 maçta 9 puan istiyor.
Ç.RİZESPOR ZORLU RAKİP
Yeni Malatyaspor erteleme maçıyla birlikte 3 maçta 9 puan almaları durumunda büyük avantaj elde edeceklerini hedefleyen Çimşir'in bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor'u çok zorlu bir rakip olarak gördüğü ve oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
ÇAYKUR RİZESPOR STARTI VERİLDİ
Trabzonspor Ç.Rize maçı hazırlıklarına başladı. İdmana izin alarak ülkesine giden Sörloth, kasıklarında ağrı hisseden Pereira ve Majid Hosseini katılmadı.
Ç.RİZESPOR ZORLU RAKİP
Yeni Malatyaspor erteleme maçıyla birlikte 3 maçta 9 puan almaları durumunda büyük avantaj elde edeceklerini hedefleyen Çimşir'in bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor'u çok zorlu bir rakip olarak gördüğü ve oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
ÇAYKUR RİZESPOR STARTI VERİLDİ
Trabzonspor Ç.Rize maçı hazırlıklarına başladı. İdmana izin alarak ülkesine giden Sörloth, kasıklarında ağrı hisseden Pereira ve Majid Hosseini katılmadı.
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