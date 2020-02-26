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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    3'te 3'e odaklandı

    ile 2-2 berabere kalarak liderliği 'e kaptıran Bordo-Mavililer, Başakşehir ile oynayacakları kritik maça kadar 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Ç.Rize, G.Antep ve maçlarını kayıpsız geçmek için takımla toplantı üstüne toplantı yaparken önce 3 maçta 9 puan istiyor.

    Fırtına’da ilk hedef 3’te 3
    Trabzonspor 3'te 3'e odaklandı... Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği 'e kaptıran Bordo-Mavililer, Başakşehir ile oynayacakları kritik maça kadar 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir Ç.Rize, G.Antep ve maçlarını kayıpsız geçmek için takımla toplantı üstüne toplantı yaparken önce 3 maçta 9 puan istiyor.

    Ç.RİZESPOR ZORLU RAKİP
    Yeni Malatyaspor     erteleme maçıyla birlikte 3 maçta 9 puan almaları durumunda büyük avantaj elde edeceklerini hedefleyen Çimşir'in bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor'u çok zorlu bir rakip olarak gördüğü ve oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



    ÇAYKUR RİZESPOR STARTI VERİLDİ
    Trabzonspor Ç.Rize maçı hazırlıklarına başladı. İdmana izin alarak ülkesine giden Sörloth, kasıklarında ağrı hisseden Pereira ve Majid Hosseini katılmadı.

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