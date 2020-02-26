Beşiktaş'ta sıkıntı büyük. Kartal gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alırsa hem mali anlamda, hem de sezona erken başla başlama anlamında sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Eğer lig ilk 4 içinde bitirilir ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalınırsa maçlar Temmuz sonu ve Ağustos başında start alacağı için kamp erken başlayacak.
EKSTRA PRİM ÖDEME KORKUSU
Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde sezona erken başlayan Sergen Yalçın oyuncuların performansı düştüğü için erken sezon başlangıcı istemiyor. Yönetim ise Avrupa'ya gitmeleri durumunda ekstra prim vermek zorunda kalacak.
SÖZLEŞMELERDE EK MADDE VAR
Bazı futbolcuların sözleşmelerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gitmeleri durumunda ekstra prim alacak olmaları yönetimi düşündürüyor. Bu nedenle Avrupa'ya gitmeye sıcak bakılmıyor.
EKSTRA PRİM ÖDEME KORKUSU
Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde sezona erken başlayan Sergen Yalçın oyuncuların performansı düştüğü için erken sezon başlangıcı istemiyor. Yönetim ise Avrupa'ya gitmeleri durumunda ekstra prim vermek zorunda kalacak.
SÖZLEŞMELERDE EK MADDE VAR
Bazı futbolcuların sözleşmelerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gitmeleri durumunda ekstra prim alacak olmaları yönetimi düşündürüyor. Bu nedenle Avrupa'ya gitmeye sıcak bakılmıyor.
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