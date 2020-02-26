sıkıntıbüyük.geleceksezon'nde yer alırsahem mali anlamda,hem de sezonaerken başla başlamaanlamında sıkıntılıbir süreç yaşayacak.Eğer lig ilk 4 içindebitirilir ve'nde öneleme oynamak zorundakalınırsa maçlarTemmuz sonu veAğustos başında startalacağı için kamperken başlayacak.Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde sezona erken başlayanoyuncuların performansı düştüğü için erken sezon başlangıcı istemiyor. Yönetim ise Avrupa'ya gitmeleri durumunda ekstra prim vermek zorunda kalacak.futbolcuların sözleşmelerindeve'ne gitmeleri durumunda ekstra prim alacak olmaları yönetimi düşündürüyor. Bu nedenle Avrupa'ya gitmeye sıcak bakılmıyor.