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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    Samandıra’da keyifsiz idman

    ’de dün teknik direktör yönetimindeki idmanda oyuncuların mutsuz görüntüsü dikkat çekti. Takım antrenmanı taktik çalışm aile bitirdi.

    Samandıra’da keyifsiz idman
    Fenerbahçe'nin huzuru kaçtı... Sarı-Lacivertliler'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gercekleşen idman 5'e 2 top kapma çalışması ile başladı. Oyuncuların keyifsiz görüntülerinin dikkatlerden kaçmadığı antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

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