Samandıra’da keyifsiz idman

Fenerbahçe’de dün teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncuların mutsuz görüntüsü dikkat çekti. Takım antrenmanı taktik çalışm aile bitirdi.
Fenerbahçe'ninhuzuru kaçtı... Sarı-Lacivertliler'deSamandıra Can Bartu Tesisleri'nde gercekleşen idman 5'e 2top kapma çalışması ile başladı. Oyuncuların keyifsiz görüntülerinin dikkatlerden kaçmadığı antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
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