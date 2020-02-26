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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    golünü attı sözleşmeyi kaptı

    performansı sürekli yükselen ve derbisinde altın değerinde 1 gole imza atan ’la yeni sezonda da devam etmek istiyor... Sözleşme görüşmeleri kısa sürede başlayacak.

    Golünü attı sözleşmeyi kaptı
    Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk'la nikah tazelenecek... Fatih Terim'in performansı sürekli artan ve Fenerbahçe derbisinde altın değerinde 1 gole imza atan Hollandalı yıldızla devam kararı aldığı öğrenildi.

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