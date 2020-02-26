Fatih Terim performansı sürekli yükselen ve Fenerbahçe derbisinde altın değerinde 1 gole imza atan Ryan Donk’la yeni sezonda da devam etmek istiyor... Sözleşme görüşmeleri kısa sürede başlayacak.
Sezon sonu Galatasarayile sözleşmesi bitecekolan Ryan Donk'la nikah tazelenecek...Fatih Terim'inperformansı sürekli artan veFenerbahçe derbisinde altındeğerinde 1 gole imza atanHollandalı yıldızla devamkararı aldığı öğrenildi.
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