Philadelphia Atlanta'yı 129-112 mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında Atlanta Hawks'ı 129-112 yendi. 31 dakika parkede kalan Furkan, 15 sayı ve 2 asist yaptı. Philadelphia 76'ers formasını terleten Joel Embiid, karşılaşmada 49 sayı atarak müsabakanın MVP'si oldu.
CHELSEA-B.MÜNİH: 0-3 NAPOLİ-BARCELONA: 1-1
Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçnıda Bayern Münih deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yendi. Bayern'in gollerini Gnabry (2) ve Lewandowski kaydetti. Son 16'daki diğer maçta ise Barcelona deplasmanda, Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü Mertens, Barça'nın sayısını Griezmann attı.
EKİPLERİMİZ AVRUPA'DA ZORLU MAÇLARA ÇIKIYOR
Kadın Basketbol takımlarımız Avrupa'da birbirinden önemli maçlar oynayacak. Günün programı şu şekilde: Euroleague: 17.00 Yekaterinburg-Çukurova Basketbol, 22.00 ASVEL Lyon-Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı. Eurocup: 22.00 Basket Landes-Orman Genel Müdürlüğü Ormanspor.
1.LİG'DE 3 MAÇ VAR
1.Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maçla sürecek. Günün saat 16.39'da Akhisarspor-Giresun ve Altınordu- Erzurum maçları oynanacak. Saat 19.00'da ise Adana, Ümraniye'yi ağırlayacak.
KÜMEDE KALACAĞIZ
HES kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Artık seriye başlamak istiyoruz. Ligde kalacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE-GALATASARAY
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.
BRAGA-GLASGOW
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları bugün başlıyor. Portekiz temsilcisi Braga, sahasında 20.00'da İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı Rangers 3-2 kazanmıştı.Rangers
CHELSEA-B.MÜNİH: 0-3 NAPOLİ-BARCELONA: 1-1
Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçnıda Bayern Münih deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yendi. Bayern'in gollerini Gnabry (2) ve Lewandowski kaydetti. Son 16'daki diğer maçta ise Barcelona deplasmanda, Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü Mertens, Barça'nın sayısını Griezmann attı.
EKİPLERİMİZ AVRUPA'DA ZORLU MAÇLARA ÇIKIYOR
Kadın Basketbol takımlarımız Avrupa'da birbirinden önemli maçlar oynayacak. Günün programı şu şekilde: Euroleague: 17.00 Yekaterinburg-Çukurova Basketbol, 22.00 ASVEL Lyon-Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı. Eurocup: 22.00 Basket Landes-Orman Genel Müdürlüğü Ormanspor.
1.LİG'DE 3 MAÇ VAR
1.Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maçla sürecek. Günün saat 16.39'da Akhisarspor-Giresun ve Altınordu- Erzurum maçları oynanacak. Saat 19.00'da ise Adana, Ümraniye'yi ağırlayacak.
KÜMEDE KALACAĞIZ
HES kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Artık seriye başlamak istiyoruz. Ligde kalacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE-GALATASARAY
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.
BRAGA-GLASGOW
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları bugün başlıyor. Portekiz temsilcisi Braga, sahasında 20.00'da İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı Rangers 3-2 kazanmıştı.Rangers
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