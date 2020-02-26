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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    Philadelphia Atlanta'yı 129-112 mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    NBA'de 'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında 'ı 129-112 yendi. 31 dakika parkede kalan Furkan, 15 sayı ve 2 asist yaptı. Philadelphia 76'ers formasını terleten , karşılaşmada 49 sayı atarak müsabakanın MVP'si oldu.

    Philadelphia Atlanta'yı 129-112 mağlup etti
    NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında Atlanta Hawks129-112 yendi. 31 dakika parkede kalan Furkan, 15 sayı ve 2 asist yaptı. Philadelphia 76'ers formasını terleten Joel Embiid, karşılaşmada 49 sayı atarak müsabakanın MVP'si oldu.

    CHELSEA-B.MÜNİH: 0-3 NAPOLİ-BARCELONA: 1-1
    Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçnıda Bayern Münih deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yendi. Bayern'in gollerini Gnabry (2) ve Lewandowski kaydetti. Son 16'daki diğer maçta ise Barcelona deplasmanda, ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü Mertens, Barça'nın sayısını Griezmann attı.

    EKİPLERİMİZ AVRUPA'DA ZORLU MAÇLARA ÇIKIYOR
    Kadın Basketbol takımlarımız Avrupa'da birbirinden önemli maçlar oynayacak. Günün programı şu şekilde: Euroleague: 17.00 Yekaterinburg-Çukurova Basketbol, 22.00 ASVEL Lyon-Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı. Eurocup: 22.00 Basket Landes-Orman Genel Müdürlüğü Ormanspor.

    1.LİG'DE 3 MAÇ VAR
    1.Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maçla sürecek. Günün saat 16.39'da Akhisarspor-Giresun ve Altınordu- Erzurum maçları oynanacak. Saat 19.00'da ise , Ümraniye'yi ağırlayacak.

    KÜMEDE KALACAĞIZ
    HES kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Artık seriye başlamak istiyoruz. Ligde kalacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

    FENERBAHÇE-GALATASARAY
    ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.

    BRAGA-GLASGOW
    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları bugün başlıyor. Portekiz temsilcisi Braga, sahasında 20.00'da İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı Rangers 3-2 kazanmıştı.Rangers

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