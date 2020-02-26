Mario Lemina’dan iyi haber yok

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmayan Lemina'nın G.Birliği maçına da yetişemeyceği bildirildi. Başarılı orta saha oyuncusunun tedavisine devam edilirken, takımla ne zaman çalışacağı belirsizliğini koruyor.
Lemina sezonun 2. yarısı itibariyle G.Saray'ın en formda oyuncularından biri olarak dikkat çekti.
Lemina sezonun 2. yarısı itibariyle G.Saray'ın en formda oyuncularından biri olarak dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.