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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    Mario ’dan iyi haber yok

    Sakatlığı nedeniyle maçı kadrosuna alınmayan 'nın G.Birliği maçına da yetişemeyceği bildirildi. Başarılı orta saha oyuncusunun tedavisine devam edilirken, takımla ne zaman çalışacağı belirsizliğini koruyor.

    Mario Lemina’dan iyi haber yok
    Sakatlığı nedeniyle maçı kadrosuna alınmayan 'nın G.Birliği maçına da yetişemeyceği bildirildi. Başarılı orta saha oyuncusunun tedavisine devam edilirken, takımla ne zaman çalışacağı belirsizliğini koruyor.

    Lemina sezonun 2. yarısı itibariyle G.Saray'ın en formda oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

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