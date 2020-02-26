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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    Gençlerbirliği hazırlıkları tam gaz

    Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün de devam etti. İşte haberin detayları ve 26 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    G.Birliği hazırlıkları tam gaz
    Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren çalışma yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi

    TERİM'İN JOKERİ ÖMER BAYRAM
    Sol bek, sol açık, orta sahada başarıyla görev yapan Ömer Bayram derbide ön liberoda da başarılı olabileceğini ispat etti.

    MARCAO     DERBİ TARİHİNİ DÖVME YAPTI
    Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de deviren Galatasaray'da Brezilyalı stoperi Marcao, derbinin tarihi olan 23.02.2020'yi koluna dövme yaptırdı.

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