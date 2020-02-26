Gençlerbirliği hazırlıkları tam gaz

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren çalışma yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi
TERİM'İN JOKERİ ÖMER BAYRAM
Sol bek, sol açık, orta sahada başarıyla görev yapan Ömer Bayram derbide ön liberoda da başarılı olabileceğini ispat etti.
MARCAO DERBİ TARİHİNİ DÖVME YAPTI
Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de deviren Galatasaray'da Brezilyalı stoperi Marcao, derbinin tarihi olan 23.02.2020'yi koluna dövme yaptırdı.
TERİM'İN JOKERİ ÖMER BAYRAM
Sol bek, sol açık, orta sahada başarıyla görev yapan Ömer Bayram derbide ön liberoda da başarılı olabileceğini ispat etti.
MARCAO DERBİ TARİHİNİ DÖVME YAPTI
Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de deviren Galatasaray'da Brezilyalı stoperi Marcao, derbinin tarihi olan 23.02.2020'yi koluna dövme yaptırdı.
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