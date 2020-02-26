Gençlerbirliği hazırlıkları tam gaz



MARCAO

DERBİ

enerbahçe'yi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren çalışma yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdiSol bek, sol açık, orta sahada başarıyla görev yapan Ömer Bayram derbide ön liberoda da başarılı olabileceğini ispat etti.20 yıl sonra Kadıköy'de deviren Galatasaray'da Brezilyalı stoperi Marcao, derbinin tarihi olan 23.02.2020'yi koluna dövme yaptırdı.