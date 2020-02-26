AŞİRAN

Tufan sınıfta kaldı...'nin sahasında ezeli rakibi'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada'ı izlemeye gelenscoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.ekibine sunulan raporda'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.