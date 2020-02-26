Fener’e 10, Kartal’a 25!

İDDAA Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzon 3.00'lük oranıyla yine ilk sırada yer alırken, Galatasaray'ın oranı 3.25, Başakşehir'in oranı 3.75 oldu. İddaa, Fenerbahçe'ye 10.00, Beşiktaş'a ise 25.00'lik oran verdi.
4 TAKIM BAŞ BAŞA
Hafta sonu oynanan maçların ardından Başakşehir, Trabzon, G.Saray ve Sivas zirvede yalnız kaldı.
4 TAKIM BAŞ BAŞA
Hafta sonu oynanan maçların ardından Başakşehir, Trabzon, G.Saray ve Sivas zirvede yalnız kaldı.
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