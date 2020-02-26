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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    Fener’e 10, Kartal’a 25!

    İDDAA Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzon 3.00'lük oranıyla yine ilk sırada yer alırken, Galatasaray'ın oranı 3.25, Başakşehir'in oranı 3.75 oldu. İddaa, Fenerbahçe'ye 10.00, Beşiktaş'a ise 25.00'lik oran verdi.

    Fener’e 10, Kartal’a 25!
    İDDAA Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Trabzon 3.00'lük oranıyla yine ilk sırada yer alırken, Galatasaray'ın oranı 3.25, Başakşehir'in oranı 3.75 oldu. İddaa, Fenerbahçe'ye 10.00, Beşiktaş'a ise 25.00'lik oran verdi.

    4 TAKIM BAŞ BAŞA
    Hafta sonu oynanan maçların ardından Başakşehir, Trabzon, G.Saray ve Sivas zirvede yalnız kaldı.

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