Fener’e 10, Kartal’a 25!

Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.3.00'lük oranıyla yine ilk sırada yer alırken,'ın oranı 3.25,'in oranı 3.75 oldu. İddaa,'ye 10.00,'a ise 25.00'lik oran verdi.Hafta sonu oynanan maçların ardından Başakşehir, Trabzon, G.Saray ve Sivas zirvede yalnız kaldı.