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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    - derbisinin ardından 10 isim '’lık oldu

    - derbisiyle ilgili disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından iki kulüpten toplam 10 ismi ’ya sevk etti

    10 isim PFDK'’lık oldu
    TFF - derbisiyle ilgili disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları sebebiyle 'ya sevk edildi. Fenerbahçe'de ayrıca teknik direktör Ersun Yanal, yardımcı hoca Volkan Kazak'ın yanı sıra Ozan Tufan, Deniz, Sadık Çiftpınar ve Rodrigues disipline gönderildi. Galatasaray'da ise Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ile Mert Çetin PFDK'lık oldu. G.Saray da disipline sevk edildi.

    İÇİN SEVK YOK
    Derbide 2. sarıdan atılan Belhanda için disiplin sevki yapılmadı.

    CEZALAR YARIN AÇIKLANACAK
    Derbi sonrası PFDK'ya sevk edilen 10 isim için kararların yarın açıklanması bekleniyor. PFDK'nın derbideki sevklerle ilgili vereceği cezalar merak konusu.

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