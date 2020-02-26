TFF Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'de ayrıca teknik direktör Ersun Yanal, yardımcı hoca Volkan Kazak'ın yanı sıra Ozan Tufan, Deniz, Sadık Çiftpınar ve Rodrigues disipline gönderildi. Galatasaray'da ise Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ile Mert Çetin PFDK'lık oldu. G.Saray da disipline sevk edildi.
BELHANDA İÇİN SEVK YOK
Derbide 2. sarıdan atılan Belhanda için disiplin sevki yapılmadı.
CEZALAR YARIN AÇIKLANACAK
Derbi sonrası PFDK'ya sevk edilen 10 isim için kararların yarın açıklanması bekleniyor. PFDK'nın derbideki sevklerle ilgili vereceği cezalar merak konusu.
BELHANDA İÇİN SEVK YOK
Derbide 2. sarıdan atılan Belhanda için disiplin sevki yapılmadı.
CEZALAR YARIN AÇIKLANACAK
Derbi sonrası PFDK'ya sevk edilen 10 isim için kararların yarın açıklanması bekleniyor. PFDK'nın derbideki sevklerle ilgili vereceği cezalar merak konusu.
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