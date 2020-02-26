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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    'den oyuncularına uyarı: Güldük eğlendik artık ciddiyet

    Futbolcularıyla toplantı yapan Teknik Direktörü , "’de kazandık, güldük, eğlendik. Ama işimiz bitmedi. Her maçımız final" dedi.

    Güldük eğlendik artık ciddiyet
    Pazar gecesi 'yi 'de mağlup ederek 20 yıllık hesabı kapatan 'da teknik direktör , oyuncularını sezonun geri kalanı için uyardı.



    Her maça 3 puan verildiğini hatırlatan Terim, "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendik, güldük eğlendik. Ama daha lig bitmedi. Oynanamız gereken 11 maç daha var ve lider de değiliz. Kalan her maçımız final. Ciddiyetimizi korumazsak bizim için hüsran olur. Derbi geride kaldı. Önümüze bakalım" dedi.



    Önlerindeki ilk maçın her zaman en önemli maç olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: an itibariyle ligin en formda takımlarından biri. Derbiye nasıl hazırlandıysak buna da aynı önemi vermek zorundayız...

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