Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.02.2020 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 12:45
    ABONE OL

    Başkanı taraftarlarla tartışmıştı! Neden tribünden atladı? İşte cevabı...

    'in 23.haftası -Galatasaray derbisine sahne olmuş, Sarı-kırmızılılar 20 yıl sonra Kadıköy'de 3-1'lik skorla galip gelmişti. Skorun 3-1 olmasının ardından Fenerbahçe Başkanı , taraftarlarla tartışmış ve tribünden atlamıştı. Herkes Ali Koç'un bu denli neden çileden çıktığını merak ediyordu. Sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Ali Koç neden tribünden atladı? İşte cevaı

    'in 23.haftasında -Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürüyor. Galatasaray 20 yıldır galip gelemediği Kadıköy'de, bu kez 3-1'lik skorla galibiyet yüzü görmüştü. Sarı-kırmızılılar'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi sonrası, Sarı-lacivertli camia karışmış, Fenerbahçe Başkanı , maç sonunda taraftarların arasına atlamıştı.

    ALİ KOÇ'U BU KADAR SİNİRLENDİREN NE?

    Ali Koç'un neden taraftarların üzerine atladığı merak ediliyordu. İddialara göre birkaç taraftarın, "Yeter artık daha ne kadar rezil olacağız. Bıktık artık sürekli borçlardan bahsetmenden" dediği ve devamında küfretti.

    Bu sözler üzerine çılgıne dönen Ali Koç, sinirlerine hakim olamadı. Alt kısımda bulunan taraftarların üzerine atladı. Bu olayında devamında da koridorda büyük hengâme yaşanmış, o anlar sosyal medyayayı sallamıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla tartışmıştı! Neden tribünden atladı? İşte cevabı...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri