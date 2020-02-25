Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürüyor. Galatasaray 20 yıldır galip gelemediği Kadıköy'de, bu kez 3-1'lik skorla galibiyet yüzü görmüştü. Sarı-kırmızılılar'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi sonrası, Sarı-lacivertli camia karışmış, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda taraftarların arasına atlamıştı.

ALİ KOÇ'U BU KADAR SİNİRLENDİREN NE?

Ali Koç'un neden taraftarların üzerine atladığı merak ediliyordu. İddialara göre birkaç taraftarın, "Yeter artık daha ne kadar rezil olacağız. Bıktık artık sürekli borçlardan bahsetmenden" dediği ve devamında küfretti.

Bu sözler üzerine çılgıne dönen Ali Koç, sinirlerine hakim olamadı. Alt kısımda bulunan taraftarların üzerine atladı. Bu olayında devamında da koridorda büyük hengâme yaşanmış, o anlar sosyal medyayayı sallamıştı.