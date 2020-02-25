Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.02.2020 19:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 19:16
    ABONE OL

    3-2 | Maç özeti izle

    'nin 27. hafta karşılaşmasında  sahasında  ile karşı karşıya geldi. 'nda ki karşılaşma karşılıklı gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi Arsenal, Edward Nketiah ve Aubameyang'ın ayağından kazandığı gollerle Everton'u 3-2 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Arsenal bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken Everton ise 36 puanda kaldı. İşte heyecan dolu dakikaları son saniyelere kadar süren Arsenal - Everton maçının i...

    Arsenal 3-2 Everton | Maç özeti izle

    'nin 27. haftasında ile 'nda karşı karşıya geldi. Kötü bir sezon geçirdiği İngiltere Premier Ligi'nde orta sıralarda yer alan Arsenal, 27. haftada Everton'ı konuk etti.

    Gol düellosuna sahne olan mücadeleden ev sahibi Arsenal 3-2 galip ayrılmayı başardı.

    1'de Calvert-Lewin'in golüyle yenik duruma düşen Topçular, 27'de Nketiah ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

    33. dakikada sahne alan Pierre Aubameyang, Arsenal'i öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

    Pes etmeyen Everton ilk yarının uzatma anlarında Richarlison'un golüyle soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.

    İŞTE ARSENAL 3-2 EVERTON MAÇININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ:

    KARŞILAŞMADA SON SÖZÜ AUBAMEYANG SÖYLEDİ

    İkinci devrenin hemen başında bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang, kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydedip, Arsenal'i zafere taşıdı.

    Üst üste 2. galibiyetini alan ekibi yenilmezlik serisini de 7 haftaya çıkardı.

    Arsenal bu sonuçla puanını 37 yaparken, Everton ise 36 puanda kaldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Arsenal 3-2 Everton | Maç özeti izle
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri