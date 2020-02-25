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    • Spor
    • 25.02.2020 Gazete
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    ’ta sezon sonunda en az 5 yabancıyla yollar ayrılacak...

    yabancılardan Boateng, Ruiz ve N’Koudou’yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.

    Kartal sil baştan
    Beşiktaş'ta köklü değişiklik... Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan 'da gelecek sezon için çalışmalara erken başlandı. Teknik Direktör 'ın yöneticilerle yaptığı değerlendirmede yabancı oyunculardan Boateng dışındakilerin çoğu gidecek.



    Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Ruiz ve N'Koudou ise kalacak. Adem Ljajic ve Vida ise iyi bir teklif gelmesi durumunda gözden çıkarılacak.



    BOATENG'LE         YOLA DEVAM
    3 maçta gösterdiği performans nedeniyle Boateng'i takımda tutacak. Bu oyuncunun bonservisi alınacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş’ta sezon sonunda en az 5 yabancıyla yollar ayrılacak...
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