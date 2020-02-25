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    • Spor
    • 25.02.2020 Gazete
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    90’da zirvede

    Turuncu-Lacivertliler sayısız fırsatı harcadığı maçta Rizespor deplasmanında ’in uzatma dakikalarındaki golüyle kazandı ve ligin yeni lideri oldu...

    Başakşehir 90’da zirvede
    Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir... Turuncu- Lacivertliler, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligin zirvesine çıktı. 42. dakikada Umar Aminu'nun ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1. 60. dakikada Caiçara'nın büyük hatasını affetmeyen Aminu skora dengeyi getirdi: 1-1. Uzatma dakikalarında Okan Buruk'un forvete gönderdiği Skrtel şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hem 3 puanı hem de liderliği aldı.

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