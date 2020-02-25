Başakşehir 90’da zirvede

Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir... Turuncu- Lacivertliler, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligin zirvesine çıktı. 42. dakikada Umar Aminu'nun ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1. 60. dakikada Caiçara'nın büyük hatasını affetmeyen Aminu skora dengeyi getirdi: 1-1. Uzatma dakikalarında Okan Buruk'un forvete gönderdiği Skrtel şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir hem 3 puanı hem de liderliği aldı.
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