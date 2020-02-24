Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Düşme hattının 2 sıra üzerinde bulunan Rizespor, sahasında alacağı galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isterken, Başakşehir deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu karşılaşmada iki takımın da 11'leri belli oldu.





11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba

BAŞAKŞEHİR'DE PLANLAR BOZULDU

Ülke puanı sıralamasında kritik bir eşikte olan Türkiye, Medipol Başakşehir'in Sporting'e 3-1 yenilmesiyle sarsıldı. Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne 2021-22'de direkt katılabilmesi için 11.'likteki yerimizi korumamız gerekiyor.

32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi Avusturya'nın (32.325) temsilcilerinden Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmasına rağmen LASK Linz, AZ Alkmaar'la dış sahada 1-1 berabere kalmayı başardı. Sabah'ta yer alan habere göre Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Avusturya ekiplerinin tur atlaması halinde, 11. sıradaki yerimizi kaybetme ihtimalimiz artacak.

UKRAYNA İLE MAKAS AÇILDI

Öte yandan 10. sıradaki Ukrayna'nın (33.900) takımı Shakhtar Donetsk ise sahasında Benfica'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Böylece Ukrayna ile aramızdaki makas biraz daha açıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN BORCU AÇIKLANDI

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, kulübün toplam borcunun yaklaşık 94 milyon lira olduğunu söyledi.

Kartal, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 90. mali genel kurulda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır başkanlık yaptığını, sıkıntılı ve zor günler geçirdiklerini belirtti.

Yeşil-mavili takımın istedikleri yerde olmadığını vurgulayan Kartal, "Çok daha iyi yerlerde olabilirdik. Elbette başarısızlığın sorumlusu bizleriz. Ne yanlışımız ve doğrumuz var, bunları biliyoruz. Tüm yönetimdeki arkadaşlarımız ve taraftarlarımız ile bir bütün olarak çalışıyoruz. Daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." dedi.

Kartal, mali genel kurulların seçimli genel kullardan çok daha kıymetli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali disiplini olmayan bir kulübün ne duruma düştüğünü çok iyi biliyoruz. Türkiye'de örnekleri çok. Çok taraftarı olan kulüpler bir yere toslayarak düşme seviyesine gelmiştir. Devletten beklentilerle kurtuluşa ereceğini düşünen kulüpler var. Bu böyle olmamalı. Kulüpleri bizler yönetiyorsak düzgün yönetmeliyiz. Mali disiplini elden bırakmayacağız. Sportif başarıyı da belli bir noktaya getirmeliyiz. Sportif başarımız yok. Geçen sene yakaladığımız çıkışı bu sene yakalayamadık ama çok şey de kaybetmedik. Önümüzde uzun bir yol var. Çalışacağız."