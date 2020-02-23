MAÇ SONUCU: Leverkusen 2-0 Augsburg ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Augsburg'u konuk etti.



ÖZET İZLE

Ev sahibi ekip rakibini 25'te Moussa Diaby ve 59'da Nadiem Amiri'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.









Ligde son 7 haftada 6'ncı galibiyetini elde eden Leverkusen puanını 43'e yükseltip 5'inci sıraya tırmandı.





Son 7 maçta 5. kez mağlup olan Augsburg ise 23. haftayı 27 puanla kapattı.