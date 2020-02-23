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    • 23.02.2020 22:31
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    • 23.02.2020 22:31
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    MAÇ SONUCU: Leverkusen 2-0 Augsburg ÖZET İZLE

    'da zirve mücadelesi veren , 23. haftada konuk ettiği Augsburg'u 2-0 mağlup edip son 7 maçta 6'ncı galibiyetini aldı. Puanını 43'e çıkaran Leverkusen 5. sıraya yükseldi. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Leverkusen evinde kazandı!

    'nın 23. haftasında , evinde Augsburg'u konuk etti.

    ÖZET İZLE
    Ev sahibi ekip rakibini 25'te Moussa Diaby ve 59'da Nadiem Amiri'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.



    Ligde son 7 haftada 6'ncı galibiyetini elde eden Leverkusen puanını 43'e yükseltip 5'inci sıraya tırmandı.

    Son 7 maçta 5. kez mağlup olan Augsburg ise 23. haftayı 27 puanla kapattı.

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