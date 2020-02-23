Sergen Yalçın, Trabzonspor önünde çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Başarılı hoca maça iyi motive olduklarını ifade ederek, "Futbolcularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Rakibin kaleye gelemediği bir maçta bu kadar gol pozisyonuna giriyorsan bunu atacaksın" diye konuştu.
HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Trabzon ile oynadıkları maçı kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Yalçın, "Önümüzdeki her maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Bunu taraftara da net olarak gösterdiler" diye konuştu.
YENİ YAPILANMA PLANIMIZ VAR
Sergen Yalçın ufak tefek problemlerin olduğunu dile getirerek, "Bunları hemen düzeltemiyoruz. Artık bu sezonu bitirip yeni bir yapılanma planımız var. Ama bunları konuşmak için erken" dedi.
BEŞİKTAŞ HÜCUM OYNAMALI
Beşiktaş'ın hücum oynaması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Her zaman ofansif oynamalıyız. Tüm camia özellikle iç saha maçlarında kazanma arzusuyla oynayan Beşiktaş görmek istiyor" dedi.
KARIUS'LA YOLLAR AYRILACAK
Maç sonunda konuşan Sergen Yalçın, Loris Karius'la sezon sonu yolların ayrılacağını açıkladı. Alman file bekçisi kiralık sözleşmesinin bitimiyle sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Liverpool'a dönecek.
İSTATİSTİKLERDE KARTAL ÜSTÜNLÜĞÜ
Beşiktaş topla oynama yüzdesi olarak rakibine yüzde 63'e yüzde 37'lik bir üstünlük sağladı. İsabetli şutlarda 9'a 3, isabetli paslarda 395'e 213, kornerlerde 14'e 5 gibi yüksek bir istatistik yakaladı. Siyah-Beyazlı takım buna rağmen karşılaşmadan galip ayrılamadı.
DİABY KAÇIRDI 3 PUAN GİTTİ
Beşiktaş 2-1 öndeyken Diaby 84'te mutlak bir golü kaçırdı. Fark ikiye çıkmayınca Sörloth 90+1'de Kartal'ı avladı ve maç 2-2 sonuçlandı
Sergen Yalçın Başakşehir karşısında sağ bek olarak oynattığı Jeramin Lens'i Trabzonspor önünde sağ kanatta şans tanıdı. Formsuz olan Diaby ise maçın 64. dakikasında oyuna girdi.
UĞURCAN DEVLEŞTİ
Diaby Beşiktaş 2-1 öndeyken 84'te kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Uğurcan gole izin vermedi. Eğer o gol olsa Beşiktaş 3-1 öne geçecek ve avantaj yakalayacaktı. Diaby A.Gücü önünde de bu sezon 87. dakikada mutlak bir golü kaçırmıştı.
BOATENG: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ
Boateng maçtan sonra çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Ganalı yıldız, "Daha iyi olan bizdik. Son anda golü yedik. Futbolda küçük detaylar sonucu belirliyor" diye konuştu.
HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Trabzon ile oynadıkları maçı kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Yalçın, "Önümüzdeki her maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Bunu taraftara da net olarak gösterdiler" diye konuştu.
YENİ YAPILANMA PLANIMIZ VAR
Sergen Yalçın ufak tefek problemlerin olduğunu dile getirerek, "Bunları hemen düzeltemiyoruz. Artık bu sezonu bitirip yeni bir yapılanma planımız var. Ama bunları konuşmak için erken" dedi.
BEŞİKTAŞ HÜCUM OYNAMALI
Beşiktaş'ın hücum oynaması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Her zaman ofansif oynamalıyız. Tüm camia özellikle iç saha maçlarında kazanma arzusuyla oynayan Beşiktaş görmek istiyor" dedi.
KARIUS'LA YOLLAR AYRILACAK
Maç sonunda konuşan Sergen Yalçın, Loris Karius'la sezon sonu yolların ayrılacağını açıkladı. Alman file bekçisi kiralık sözleşmesinin bitimiyle sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Liverpool'a dönecek.
İSTATİSTİKLERDE KARTAL ÜSTÜNLÜĞÜ
Beşiktaş topla oynama yüzdesi olarak rakibine yüzde 63'e yüzde 37'lik bir üstünlük sağladı. İsabetli şutlarda 9'a 3, isabetli paslarda 395'e 213, kornerlerde 14'e 5 gibi yüksek bir istatistik yakaladı. Siyah-Beyazlı takım buna rağmen karşılaşmadan galip ayrılamadı.
DİABY KAÇIRDI 3 PUAN GİTTİ
Beşiktaş 2-1 öndeyken Diaby 84'te mutlak bir golü kaçırdı. Fark ikiye çıkmayınca Sörloth 90+1'de Kartal'ı avladı ve maç 2-2 sonuçlandı
Sergen Yalçın Başakşehir karşısında sağ bek olarak oynattığı Jeramin Lens'i Trabzonspor önünde sağ kanatta şans tanıdı. Formsuz olan Diaby ise maçın 64. dakikasında oyuna girdi.
UĞURCAN DEVLEŞTİ
Diaby Beşiktaş 2-1 öndeyken 84'te kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Uğurcan gole izin vermedi. Eğer o gol olsa Beşiktaş 3-1 öne geçecek ve avantaj yakalayacaktı. Diaby A.Gücü önünde de bu sezon 87. dakikada mutlak bir golü kaçırmıştı.
BOATENG: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ
Boateng maçtan sonra çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Ganalı yıldız, "Daha iyi olan bizdik. Son anda golü yedik. Futbolda küçük detaylar sonucu belirliyor" diye konuştu.
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