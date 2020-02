eşiktaş'ın

KARIUS'LA

DİABY

oateng

Yalçın,önünde çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Başarılı hoca maça iyi motive olduklarını ifade ederek, "Futbolcularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Rakibin kaleye gelemediği bir maçta bu kadar gol pozisyonuna giriyorsan bunu atacaksın" diye konuştu.ile oynadıkları maçı kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Yalçın, "Önümüzdeki her maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Bunu taraftara da net olarak gösterdiler" diye konuştu.Yalçın ufak tefek problemlerin olduğunu dile getirerek, "Bunları hemen düzeltemiyoruz. Artık bu sezonu bitirip yeni bir yapılanma planımız var. Ama bunları konuşmak için erken" dedi.hücum oynaması gerektiğinisöyleyenYalçın, "Her zamanofansif oynamalıyız.Tüm camia özellikleiç saha maçlarındakazanma arzusuylaoynayan Beşiktaş görmek istiyor" dedi.Maç sonunda konuşan Sergen Yalçın , Loris Karius'la sezon sonu yolların ayrılacağını açıkladı. Alman file bekçisi kiralık sözleşmesinin bitimiyle sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Liverpool 'a dönecek.Beşiktaş topla oynama yüzdesi olarak rakibine yüzde 63'e yüzde 37'lik bir üstünlük sağladı. İsabetli şutlarda 9'a 3, isabetli paslarda 395'e 213, kornerlerde 14'e 5 gibi yüksek bir istatistik yakaladı. Siyah-Beyazlı takım buna rağmen karşılaşmadan galip ayrılamadı.Beşiktaş 2-1 öndeyken Diaby 84'te mutlak bir golü kaçırdı. Fark ikiye çıkmayınca Sörloth 90+1'de Kartal 'ı avladı ve maç 2-2 sonuçlandıkarşısında sağbek olarak oynattığı'iönünde sağ kanattaşans tanıdı. Formsuz olanise maçın 64. dakikasındaoyuna girdi.Beşiktaş 2-1 öndeyken 84'te kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Uğurcan gole izin vermedi. Eğer o gol olsa Beşiktaş 3-1 öne geçecek ve avantaj yakalayacaktı.önünde de bu sezon 87. dakikada mutlak bir golü kaçırmıştı.maçtan sonraçok büyükhayal kırıklığıyaşadıklarınısöyledi. Ganalıyıldız, "Dahaiyi olan bizdik.Son anda golüyedik. Futbolda küçük detaylarsonucu belirliyor"diye konuştu.