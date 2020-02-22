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    • 22.02.2020 23:32
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    Son dakika: ayrılığı açıkladı! ...

    'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , 'un bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

    Sergen Yalçın ayrılığı açıkladı!

    'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , Alman file bekçisi ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.

    KENDİSİ İLE YOLA DEVAM ETMEYECEĞİZ
    Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



    64 MAÇTA KALESİNDE 93 GOL GÖRDÜ
    Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Karius, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

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