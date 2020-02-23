Konyaspor fırsat tepti

Ligde kalma savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Kayseri ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Konya deplasmanda Ömer Ali ve Hadziahmetovic ile 2-0 öne geçmesine rağmen Kravets ve Henrique'nin gollerine engel olamadı.
Ligde kalma savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Kayseri ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Konya deplasmanda Ömer Ali ve Hadziahmetovic ile 2-0 öne geçmesine rağmen Kravets ve Henrique'nin gollerine engel olamadı.
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