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    • Spor
    • 23.02.2020 Gazete
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    fırsat tepti

    Ligde kalma savaşı veren 2 ekibin kapışmasında ile 2-2 berabere kaldı. deplasmanda ve Hadziahmetovic ile 2-0 öne geçmesine rağmen Kravets ve Henrique'nin gollerine engel olamadı.

    Konyaspor fırsat tepti
    Ligde kalma savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Kayseri ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Konya deplasmanda Ömer Ali ve Hadziahmetovic ile 2-0 öne geçmesine rağmen Kravets ve Henrique'nin gollerine engel olamadı.

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