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    • 23.02.2020 23:17
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    attı Roma’nın galibiyet hasreti bitti! MAÇ SONUCU: Roma 4-0 Lecce

    İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 25. haftasında Roma, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve henüz 13. dakikada milli futbolcu ’in golüyle 1-0 öne geçti. Öte yandan, Serie A’da bugün 4 maçın ertelenmesine sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maça gelen bazı futbolseverlerin tribünde maskeyle oturdukları belirtildi.

    Cengiz Ünder attı Roma kazandı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Roma, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 yendi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Piero Giacomelli yönetti.

    CENGİZ ÜNDER 13. DAKİKADA GOLLE BULUŞTU
    Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve henüz 13. dakikada milli futbolcu 'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Başkent ekibi, 37. dakikada ile farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Mücadelenin ikinci yarısında, 69. dakikada ile skoru 3-0'a getiren Roma, 80. dakikada 'un golüyle farkı 4'e çıkardı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, Lecce'yi 4-0 mağlup etti ve 3 puan aldı. Bu sonuçla 4 maçtır galip gelemeyen başkent takımı, galibiyet hasretine de son verdi. Puanını 42'ye yükselten Roma, 5. sırada yer alırken, Lecce ise bu sezonki 12. yenilgisini aldı ve 25 puanla 16. sırada yer buldu.

    Karşılaşmadaki gol perdesini açan golü atan Cengiz Ünder, 61. dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı. Roma kadrosunda bulunan diğer milli futbolcu ise bu maçta görev almadı.

    Öte yandan, Serie A'da bugün 4 maçın ertelenmesine sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maça gelen bazı futbolseverlerin tribünde maskeyle oturdukları belirtildi.

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