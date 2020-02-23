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    • Spor
    • 23.02.2020 Gazete
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    Heyecan fırtınası! - derbisi nefesleri kesti

    , 5’te Sörloth ile öne geçti. 2. yarıda müthiş bir baskı kurdu. 57’de ve 64’te Vida ile 2-1’i yakaladı. Ama son sözü 90+1’de Sörloth söyledi...

    Heyecan fırtınası
    Trabzon 90+1'de bulduğu golle ile 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Sörloth çaprazda olmasına rağmen topu ağlara gönderdi. 10'da Elneny'nin şutu direği yaladı. 26'da Gökhan kafayla vurdu. Uğurcan çıkardı. 31'de Guilherme kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 34'te Nkoudou'nun şutunda Uğurcan yine kalesinde devleşti. Uğurcan bu kez 47'de Burak'ın şutunda gole izin vermedi.

    57'de Burak'ın çevirdiği topa Campi'den önce vurdu: 1-1. 61'de Elneny'nin şutunu Uğurcan kurtardı. 64'te Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Ruiz'in şutunu Uğurcan kurtardı. Boşta kalan topu Vida affetmedi: 2-1.

    83'te Diaby, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 84'te Campi'in şutunu Karius kurtardı. Skoru 90+1'de Sörloth belirledi.



    O ATIYORSA SORUN YOK!
    Trabzonspor bu sezon Alexander Sörloth'un gol attığı 15 maçında yenilgi almadı... Fırtına bu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.



    BEŞİKTAŞ DAHA NE YAPSIN!
    Beşiktaş, karşısında bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (52), en fazla şut çektiği (29) ve isabetli orta yaptığı (20) Süper Lig maçını oynadı. Ancak 3 puan gelmedi.




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