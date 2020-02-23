Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Seyirciyi de arkalarına alıp Galatasaray'a baskı yapılması gerektiğini belirten Yanal, "Onları tehlikeli bölgede top kaybına zorlayın. Gole giden en kısa yol bu" dedi. Yanal, tehlikeli bölgelerde riskli paslardan kaçınmaları gerektiğini de oyuncularına söyledi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
F.Bahçe, taktik ağırlıklı idmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
TARİHİ DERBİ FULL ÇEKECEK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiye büyük ilgi var, Biletlerin tamanını tükendiği ve Ülker Stadyumu'nun bugün full çekeceği ifade edildi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
F.Bahçe, taktik ağırlıklı idmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
TARİHİ DERBİ FULL ÇEKECEK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiye büyük ilgi var, Biletlerin tamanını tükendiği ve Ülker Stadyumu'nun bugün full çekeceği ifade edildi.
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