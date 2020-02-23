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    • Spor
    • 23.02.2020 Gazete
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    : Baskı yap hataya zorla

    , dün futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Seyirciyi de arkalarına alıp 'a baskı yapılması gerektiğini belirten Yanal, "Onları tehlikeli bölgede top kaybına zorlayın. Gole giden en kısa yol bu" dedi.

    Baskı yap hataya zorla
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Seyirciyi de arkalarına alıp Galatasaray'a baskı yapılması gerektiğini belirten Yanal, "Onları tehlikeli bölgede top kaybına zorlayın. Gole giden en kısa yol bu" dedi. Yanal, tehlikeli bölgelerde riskli paslardan kaçınmaları gerektiğini de oyuncularına söyledi.



    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    F.Bahçe, taktik ağırlıklı idmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

    TARİHİ DERBİ FULL ÇEKECEK
    Fenerbahçe     ile arasındaki derbiye büyük ilgi var, Biletlerin tamanını tükendiği ve Ülker Stadyumu'nun bugün full çekeceği ifade edildi.

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