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    • Spor
    • 23.02.2020 Gazete
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    Erzurumspor, ’yı puansız gönderdi: (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Ligi'nde zirveyi ilgilendiren maçta Erzurumspor, spor'u yendi. İşte haberin detayları ve 23 şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Erzurumspor, Bursa’yı puansız gönderdi: 2-1
    TFF 1. Ligi'nde zirveyi ilgilendiren maçta Erzurumspor, spor'u yendi. Evsahibinin gollerini 54'te Pote, 84'te Ömer atarken Bursa'nın golünü 57'de attı. Diğer sonuçlar şöyle: Ümraniye-Keçiören: 2-0, Akhisar- K.Gümrük: 0-2, Ad.Demir-Altınordu: 4-2.



    DİŞİ ASLAN, CANİK'İ FARKLI GEÇTİ: 95-56
    Kadınlar     Basketbol Ligi'nde dün 4 karşılaşma oynandı. , Canik Bld. önünde üstün bir oyundan sonra 95-56 galip geldi. Diğer sonuçlar şöyle: Çankaya Üniversitesi-Hatay BŞB.: 71-73, Kayseri-Ormanspor: 91- 69, İzmit Bld-Botaş: 69-61.

    YENİ MALATYA-ANTALYA G.BİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ
    Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u saat 13.30'da konuk edecek. derbisinde ise Gençlerbirliği-Ankaragücü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı Ali Şansalan yönetecek.


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