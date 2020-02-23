TFF 1. Ligi'nde zirveyi ilgilendiren maçta Erzurumspor, Bursaspor'u 2-1 yendi. Evsahibinin gollerini 54'te Pote, 84'te Ömer atarken Bursa'nın golünü 57'de Selçuk Şahin attı. Diğer sonuçlar şöyle: Ümraniye-Keçiören: 2-0, Akhisar- K.Gümrük: 0-2, Ad.Demir-Altınordu: 4-2.
DİŞİ ASLAN, CANİK'İ FARKLI GEÇTİ: 95-56
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 4 karşılaşma oynandı. Galatasaray, Canik Bld. önünde üstün bir oyundan sonra 95-56 galip geldi. Diğer sonuçlar şöyle: Çankaya Üniversitesi-Hatay BŞB.: 71-73, Kayseri-Ormanspor: 91- 69, İzmit Bld-Botaş: 69-61.
YENİ MALATYA-ANTALYA G.BİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ
Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u saat 13.30'da konuk edecek. Ankara derbisinde ise Gençlerbirliği-Ankaragücü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı Ali Şansalan yönetecek.
DİŞİ ASLAN, CANİK'İ FARKLI GEÇTİ: 95-56
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 4 karşılaşma oynandı. Galatasaray, Canik Bld. önünde üstün bir oyundan sonra 95-56 galip geldi. Diğer sonuçlar şöyle: Çankaya Üniversitesi-Hatay BŞB.: 71-73, Kayseri-Ormanspor: 91- 69, İzmit Bld-Botaş: 69-61.
YENİ MALATYA-ANTALYA G.BİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ
Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u saat 13.30'da konuk edecek. Ankara derbisinde ise Gençlerbirliği-Ankaragücü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı Ali Şansalan yönetecek.
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