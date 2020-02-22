Teknik Direktörü, Trabzonspor maçıyla ilgili oyuncularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "Ancak kazandığımız taktirde havaya gireriz ve lig adeta yeniden başlar" diye konuştu.hoca, "Sahada son sözü siz söyleyeceksiniz. Çıkın, gerçek gücünüzü gösterin. Büyüktaraftarı da arkanızda olacak. 3 puanı alacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.hocası, "Trabzonsporlider olabilir.Rakibe saygı duyacağızama kazanmakiçin herşeyi yapacağız.Benim olduğumyerde pes etmekolmaz" diyerek sözlerinitamamladı.