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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Sergen Yalçın: Bizim için sezon finali

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçıyla ilgili oyuncularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "3 puanla havaya gireriz... Kazanırsak bizim için lig yeniden başlar. Son sözü siz söyleyeceksiniz. Çıkın ve Beşiktaş'ın gerçek gücünü gösterin..." dedi.

    Bizim için sezon finali
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçıyla ilgili oyuncularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "Puan olarak geride olabiliriz. Ancak kazandığımız taktirde havaya gireriz ve lig adeta yeniden başlar" diye konuştu.

    TARAFTAR DA ARKAMIZDA
    Sergen hoca, "Sahada son sözü siz söyleyeceksiniz. Çıkın, gerçek gücünüzü gösterin. Büyük Beşiktaş taraftarı da arkanızda olacak. 3 puanı alacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

    HİÇBİR ZAMAN PES ETMEM
    Beşiktaş'ın hocası, "Trabzonspor lider olabilir. Rakibe saygı duyacağız ama kazanmak için herşeyi yapacağız. Benim olduğum yerde pes etmek olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

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