Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçıyla ilgili oyuncularıyla toplantı yaptı. Yalçın, "Puan olarak geride olabiliriz. Ancak kazandığımız taktirde havaya gireriz ve lig adeta yeniden başlar" diye konuştu.
TARAFTAR DA ARKAMIZDA
Sergen hoca, "Sahada son sözü siz söyleyeceksiniz. Çıkın, gerçek gücünüzü gösterin. Büyük Beşiktaş taraftarı da arkanızda olacak. 3 puanı alacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.
HİÇBİR ZAMAN PES ETMEM
Beşiktaş'ın hocası, "Trabzonspor lider olabilir. Rakibe saygı duyacağız ama kazanmak için herşeyi yapacağız. Benim olduğum yerde pes etmek olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.
TARAFTAR DA ARKAMIZDA
Sergen hoca, "Sahada son sözü siz söyleyeceksiniz. Çıkın, gerçek gücünüzü gösterin. Büyük Beşiktaş taraftarı da arkanızda olacak. 3 puanı alacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.
HİÇBİR ZAMAN PES ETMEM
Beşiktaş'ın hocası, "Trabzonspor lider olabilir. Rakibe saygı duyacağız ama kazanmak için herşeyi yapacağız. Benim olduğum yerde pes etmek olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.
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