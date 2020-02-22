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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Milli Takım ilk maçı Uruguay ile yapacak

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu. 12 Dev Adam, Kanada'da gerçekleştirilecek elemelerde B Grubu'nda ilk maçını Uruguay ile 24 Haziran'da oynayacak.

    Milli Takım ilk maçı Uruguay ile yapacak
    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu. 12 Dev Adam, Kanada'da gerçekleştirilecek elemelerde B Grubu'nda ilk maçını Uruguay ile 24 Haziran'da oynayacak. Ay-Yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında ise 25 Haziran tarihinde ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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