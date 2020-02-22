İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Crystal Palace, konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 mağlup edip 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.



ÖZET İZLE

Londra ekibine üç puanı getiren golü 44. dakikada Patrick Van Aanholt kaydetti.

Konuk ekipte Valentino Lazaro 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.









Crystal Palace bu sonuçla puanını 33'e yükseltip 13. sıraya tırmanırken, 31 puanda kalan Newcastle 14. sıraya geriledi.





CENK TOSUN 89'DA OYUNA GİRDİ

Sakatlığı sebebiyle 24 Ocak'tan bu yana forma giyemeyen milli futbolcu Cenk Tosun, Newcastle United maçıyla birlikte sahalara döndü. Karşılaşamya yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 89. dakikada Christian Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.