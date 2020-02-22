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    • 22.02.2020 22:58
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    • 22.02.2020 22:58
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    MAÇ SONUCU: 1-0 ÖZET İZLE

    'nde 7 maçtır kazanamayan , galibiyet hasretine karşısında son verdi. Londra ekibi 27. haftada konuk ettiği rakibini Van Aanholt'un golüyle 1-0 mağlup etti. 2 haftalık sakatlığını atlatan ve maça yedek başlayan 89. dakikada oyuna girdi. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Cenk Tosun'un takımı 7 maç sonra kazandı

    'nin 27. haftasında , konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup edip 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.

    ÖZET İZLE
    Londra ekibine üç puanı getiren golü 44. dakikada Patrick Van Aanholt kaydetti.

    Konuk ekipte Valentino Lazaro 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



    Crystal Palace bu sonuçla puanını 33'e yükseltip 13. sıraya tırmanırken, 31 puanda kalan Newcastle 14. sıraya geriledi.

    CENK TOSUN 89'DA OYUNA GİRDİ
    Sakatlığı sebebiyle 24 Ocak'tan bu yana forma giyemeyen milli futbolcu , Newcastle United maçıyla birlikte sahalara döndü. Karşılaşamya yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 89. dakikada Christian Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.

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