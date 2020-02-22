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    • Spor
    • 22.02.2020 17:00
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    • 22.02.2020 17:00
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    - maçı canlı anlatım izle

    'in 23.haftasında , 'yı konuk ediyor. Ligde 23. hafta öncesinde 33 puanla 8. sıradaki İzmir temsilcisinin rakibi Gaziantep FK 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Saat 17.00'de başlayan maçın hakemi Suat Arslanboğa. Göztepe-Gaziantep FK maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

    CANLI | Göztepe-Gaziantep FK

    'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi iki takım da ligde nispeten rahat konumdalar. Hem İzmir hem de Gaziantep ekibi bu hafta kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

    GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

    GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Sousa, Oğuz, Maxim, Twumasi, Muhammet, Kayode

    HERKES GOLCÜ

    Oynadığı 21 maçta toplam 28 gol kaydeden İzmir ekibinde attığı 6 golle zirvede bulunuyor. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Halil Akbunar'ın 5 golle katkı sağladığı sarı-kırmızılı ekipte, , ve 3'er kez ağları havalandırdı.

    11. RANDEVU

    İki takım bu maçla beraber 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçta iki taraf da 3'er galibiyet alırken 4 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Göztepe rakip ağlara 13 gol atarken, Gaziantep FK 12 golle karşılık verdi. İki takım İzmir'de ise 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 1 kez kazanırken, konuk ekip Gaziantep FK 2 kez galip geldi. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda iki takım da 5 kez fileleri sarstı.

    MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

    *Göztepe'nin şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği iki rakibinden biri Gaziantep FK (Denizlispor ile birlikte).

    *Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Gaziantep FK, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki sekiz karşılaşmada almıştı (3G 3B).

    *Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, bu sezon evinde üç maçlık bir seri yakalayamadı.

    *Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dış saha maçlarında topa en az sahip olan takım Gaziantep FK (%38.7).

    *Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Beşiktaş'ın (15) ardından en fazla duran top golü bulan takım Gaziantep FK (14). Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümünü bu şekilde kalesinde gören ekip (%52; 12/23).

    *Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 14 golün dokuzuna doğrudan katkı sağlayan Serdar Gürler (5 gol & 4 asist), bu katkıların sadece ikisini iç sahada yapabildi (2 asist).

    *Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Gaziantep FK stoperi Papy Djilobodji (4 gol), bu gollerin üçünü kafa vuruşuyla kaydetti.

    *Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Olarenwaju Kayode (8 gol & 6 asist), son beş maçta sadece bir asist yapabildi.

    *Göztepe forması giyen Andre Castro, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (3).

    *Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu üç maçta mağlubiyet almadı (1G 2B).

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