Lider Hatay, Es-Es’i tek golle devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ANGELES

CLİPPERS

REGGİE

JACKSON'I

AJAXLI

SİEM

JONG

CİNCİNNATİ'DE

1. Lig'de lider konumda bulunan Hatayspor, kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Hatay'a 3 puanı getiren golü 87'de Erdal kendi kalesine kaydetti. Günün diğer maçında ise Osmanlıspor sahasında Menemenspor'u İbrahim ve Ayuk'un golleriyle 2-0 mağlup etti.ekibi Los Angeles Clippers,'tan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı. Kariyerine'da başlayan 29 yaşındaki Jackson, 2015'te Detroit Pistons'a imza atmıştı. Yıldız oyuncuLigi temsilcisi Cincinnati,takımından ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu'u renklerine bağladığını açıkladı.'ta başlayacak... Cincinnati, ilk hafta karşılaşmasında'a konuk olacak.Lig'de bugün Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin dışında 2 maç daha var. 14.00'te Kayserispor-Konyaspor, 17.00'de ise Göztepe- Gaziantep karşılaşmaları oynanacak.Özdilek'le yollarını ayıran Denizlispor, Bülent Uygun'la anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Tecrübeli hoca bu sezon Kayserispor'da kısa bir süre görev yapmıştı.yarı finaldeki diğer eşleşmenin ilk ayağında 4 Mart Mart Çarşamba günü Antalyaspor, Alanya'yı ağırlayacak. Rövanş 22 Nisan'da.