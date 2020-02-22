Lider Hatay, Es-Es’i tek golle devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Hatayspor, kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Hatay'a 3 puanı getiren golü 87'de Erdal kendi kalesine kaydetti. Günün diğer maçında ise Osmanlıspor sahasında Menemenspor'u İbrahim ve Ayuk'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
LOS ANGELES CLİPPERS REGGİE JACKSON'I KAPTI
NBA ekibi Los Angeles Clippers, Detroit Pistons'tan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı. Kariyerine 2011'de Oklahoma'da başlayan 29 yaşındaki Jackson, 2015'te Detroit Pistons'a imza atmıştı. Yıldız oyuncu 14.9 sayı ortalaması ile oynuyor.
AJAXLI SİEM DE JONG ARTIK CİNCİNNATİ'DE
MLS Ligi temsilcisi Cincinnati, Hollanda'nın Ajax takımından ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Siem de Jong'u renklerine bağladığını açıkladı. MLS'te 2020 sezonu 1 Mart'ta başlayacak... Cincinnati, ilk hafta karşılaşmasında New York Red Bulls'a konuk olacak.
LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin dışında 2 maç daha var. 14.00'te Kayserispor-Konyaspor, 17.00'de ise Göztepe- Gaziantep karşılaşmaları oynanacak.
DENİZLİ UYGUN'A EMANET
Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Denizlispor, Bülent Uygun'la anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Tecrübeli hoca bu sezon Kayserispor'da kısa bir süre görev yapmıştı.
ANTALYA-ALANYA 4 MART'TA
Kupada yarı finaldeki diğer eşleşmenin ilk ayağında 4 Mart Mart Çarşamba günü Antalyaspor, Alanya'yı ağırlayacak. Rövanş 22 Nisan'da.
LOS ANGELES CLİPPERS REGGİE JACKSON'I KAPTI
NBA ekibi Los Angeles Clippers, Detroit Pistons'tan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı. Kariyerine 2011'de Oklahoma'da başlayan 29 yaşındaki Jackson, 2015'te Detroit Pistons'a imza atmıştı. Yıldız oyuncu 14.9 sayı ortalaması ile oynuyor.
AJAXLI SİEM DE JONG ARTIK CİNCİNNATİ'DE
MLS Ligi temsilcisi Cincinnati, Hollanda'nın Ajax takımından ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Siem de Jong'u renklerine bağladığını açıkladı. MLS'te 2020 sezonu 1 Mart'ta başlayacak... Cincinnati, ilk hafta karşılaşmasında New York Red Bulls'a konuk olacak.
LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin dışında 2 maç daha var. 14.00'te Kayserispor-Konyaspor, 17.00'de ise Göztepe- Gaziantep karşılaşmaları oynanacak.
DENİZLİ UYGUN'A EMANET
Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Denizlispor, Bülent Uygun'la anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Tecrübeli hoca bu sezon Kayserispor'da kısa bir süre görev yapmıştı.
ANTALYA-ALANYA 4 MART'TA
Kupada yarı finaldeki diğer eşleşmenin ilk ayağında 4 Mart Mart Çarşamba günü Antalyaspor, Alanya'yı ağırlayacak. Rövanş 22 Nisan'da.
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