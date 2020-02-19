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    • Spor
    • 19.02.2020 Gazete

    Lemina ile ilgili çok çarpıcı bir ayrıntıyı açıklıyor: 32 günde 8 maça çıktı adalesi kaldırmadı

    Sakatlığı ile derbi öncesi herkesi şok eden ile arasında oynanan 9 maçın 8’inde 90 dakika görev yaptı. Sadece 1 karşılaşmayı sarı kart cezalısı olduğu için kaçırdı... Adalesi bu ağır tempoyu daha fazla kaldıramadı.

    32 günde 8 maça çıktı adalesi kaldırmadı
    Cimbom'un kilit isimlerinden Mario Lemina'nın sakatlığı tam anlamıyla şok etkisi yaratmış durumda... Gabonlu yıldızın tedavisi sürerken, TAKVİM çok çarpıcı bir ayrıntıya ulaştı. Lemina 1 aylık süre içinde 8 maçta ilk 11'de oynarken ve hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Adalesi bu tempoyu kaldırmadı.

    SADECE KAYSERİ MAÇINI KAÇIRDI
    Fatih Terim yoğun fikstürde tüm futbolcularını dinlendirirken Lemina'yı es geçti. Yıldız futbolcu 'taki Rizespor ile 16 Şubat'taki Malatya maçı arasındaki 9 karşılaşmanın 8'inde görev yaptı. Sadece 2 Şubat'taki Kayseri maçında cezası nedeniyle oynayamadı.



    EKSTRA İDMANLAR DA TETİKLEDİ
    Lemina'nın ayrıca fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için devre arasında ekstra çalışmalar yaptığı ve bu ağır idmanların da sakatlığı tetiklediği belirtiliyor. Öte yandan çok güçlü bir bünyesi olan Gabonlu futbolcunun G.Birliği maçına yetişme ihtimalinin olduğu belirtildi.



    BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR
    3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Lemina'nın takıma daha erken dönebileceği belirtiliyor.

    Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen takımına 1 gollük katkı da yaptı.



    KRİTİK GÖREV DONK'UN
    Fenerbahçe deplasmanında çok kritik bir sınav verecek olan 'da kadro belirsizliği sürüyor... Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle tüm planları alt üst olan teknik direktör 'in 6 maçlık seriyi getiren düzende mecburen değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın orta alanın direncinin düşmemesi için 'a Lemina'nın görevini vereceği öğrenildi. Terim bu durumda savunmada ise Marcao'nun yanında 'ı oynatacak. Başarılı teknik adamın ayrıca Onyekuru'yu 11'e alıp son haftaların formda ismi Emre Akbaba'yı yedek kulübesinde oturtmayı planladığı öne sürülüyor.

    ONUR ÖZKAN

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