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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    İstanbul Valiliği'nde kritik '' toplantısı: Kazanan daima dostluk olacak

    1.5 saat süren zirve çok sıcak bir ortamda geçti. Başkanlar birbirine sarılarak Valilik’ten ayrıldı. Vali Ali Yerlikaya, Twitter'dan "Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" mesajını attı...

    Kazanan daima dostluk olacak
    Türk unda son yıllarda tırmanan gerginlik sonrasında dün çok önemli bir buluşma yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ağırladı.

    TOPLANTI ÇOK SICAK BİR ORTAMDA GEÇTİ
    Cağaloğlu'ndaki Valilik binasında yaklaşık 1.5 saat süren zirveden görüntü alınmasına izin verilmedi. Ancak buluşmanın son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi. Başkanlar zirve sonrası birbirlerine sarılarak Valilik binasından ayrıldı.



    DERBİLERE YANSIMASI NASIL OLACAK
    Başkanlar herhangi bir açıklamada bulunmazken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, "Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" mesajını attı. Esen dostluk rüzgarının bugün ve yarın oynanacak derbilere nasıl yansıyacağı merak konusu.

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