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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    'den oyuncularına uyarı: 90 dakika sakin kalalım

    ’un hocası , öğrencilerini işte bu sözlerle uyardı... Orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayan genç teknik direktör, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. 'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi.

    90 dakika sakin kalalım
    Trabzonspor Teknik Direktörü , Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

    MÜCADELE ŞART
    Genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi... Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız... Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı...

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