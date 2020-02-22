Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
MÜCADELE ŞART
Genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi... Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız... Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı...
FIRTINA'YA İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA
Trabzon dün İstanbul'a geldi. Bordo- Mavili taraftarlar takıma büyük ilgi gösterdi.
3 BÜYÜKLERE YENİLGİSİ YOK!
Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer 4 maça 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
TAM 9 OYUNCU KART SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou ve Umut kart sınırında... Trabzonspor'da ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görürse cezalı duruma düşecek.
MÜCADELE ŞART
Genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi... Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız... Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı...
FIRTINA'YA İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA
Trabzon dün İstanbul'a geldi. Bordo- Mavili taraftarlar takıma büyük ilgi gösterdi.
3 BÜYÜKLERE YENİLGİSİ YOK!
Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer 4 maça 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
TAM 9 OYUNCU KART SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou ve Umut kart sınırında... Trabzonspor'da ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görürse cezalı duruma düşecek.
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