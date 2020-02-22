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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Galatasaray derbisinde kaptan Ozan lider Kruse!

    Galatasaray derbisine kaptan olarak Ozan Tufan çıkacak . Ancak saha içinde liderlik Max Kruse’de olacak. Ersun Yanal, Alman yıldızdan daha fazla inisiyatif almasını istedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 22 Şubat 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Kaptan Ozan lider Kruse!
    Yarın Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar dün de devam etti. Son çalışma bugün yapılacak. Teknik direktör Yanal, Kruse'den Emre ve Gustavo'nun yokluğunda takıma liderlik yapmasını daha fazla inisiyatif almasını ve saha içi diyaloğu arttırmasını istedi. Kruse hem karakteri hem de tecrübesiyle derbide bu görevi yerine getirecek.

    TARAFTAR ŞOV YAPACAK
    Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray derbisinde koreografi hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Koregrafinin ne içerdiği ise bilinmiyor.

    RAMİ İLE YOLLAR AYRILDI
    Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırdı. Adil Rami son yapılan antrenmana katılmadı ve sözleşme imzalamak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Adil Rami Rusya 1. lig takımlarından Soçi ile anlaşmaya vardı.



    BENİM İÇİN ÇOK ZOR
    KART cezalısı Gustavo, "Bu derbi benim için daha zor. Tribünde değil sahada olmak isterdim. Üzgünüm" dedi.

    TRABZON-F.BAHÇE MAÇI 3 MART'TA
    Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu. Trabzonspor-F.Bahçe eşleşmesindeki ilk maç 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Bordo-Mavililer'in sahasında oynanacak. Rövanş ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy'de. Kupada yarı final heyecanı atv ve A Spor'da yaşanacak.

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