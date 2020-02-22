Galatasaray derbisinde kaptan Ozan lider Kruse!

enerbahçeli

enerbahçe

ürkiye

ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürençalışmalar dün de devam etti. Son çalışma bugün yapılacak. Teknik direktörveyokluğunda takıma liderlik yapmasını daha fazla inisiyatif almasını ve saha içi diyaloğu arttırmasını istedi.hem karakteri hem de tecrübesiyle derbide bu görevi yerine getirecek.taraftarların Galatasaray derbisinde koreografi hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Koregrafinin ne içerdiği ise bilinmiyor.savunma oyuncusuile yollarını ayırdı.son yapılan antrenmana katılmadı ve sözleşme imzalamak içinbaşkentigitti.takımlarındanile anlaşmaya vardı.cezalısıdedi.Kupası'nda yarı final programı belli oldu. Trabzonspor-F.Bahçe eşleşmesindeki ilk maç 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Bordo-Mavililer'in sahasında oynanacak. Rövanş ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy'de. Kupada yarı final heyecanı atv ve A Spor'da yaşanacak.