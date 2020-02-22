Galatasaray derbisinde kaptan Ozan lider Kruse!

Yarın Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar dün de devam etti. Son çalışma bugün yapılacak. Teknik direktör Yanal, Kruse'den Emre ve Gustavo'nun yokluğunda takıma liderlik yapmasını daha fazla inisiyatif almasını ve saha içi diyaloğu arttırmasını istedi. Kruse hem karakteri hem de tecrübesiyle derbide bu görevi yerine getirecek.
TARAFTAR ŞOV YAPACAK
Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray derbisinde koreografi hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Koregrafinin ne içerdiği ise bilinmiyor.
RAMİ İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırdı. Adil Rami son yapılan antrenmana katılmadı ve sözleşme imzalamak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Adil Rami Rusya 1. lig takımlarından Soçi ile anlaşmaya vardı.
BENİM İÇİN ÇOK ZOR
KART cezalısı Gustavo, "Bu derbi benim için daha zor. Tribünde değil sahada olmak isterdim. Üzgünüm" dedi.
TRABZON-F.BAHÇE MAÇI 3 MART'TA
Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu. Trabzonspor-F.Bahçe eşleşmesindeki ilk maç 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Bordo-Mavililer'in sahasında oynanacak. Rövanş ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy'de. Kupada yarı final heyecanı atv ve A Spor'da yaşanacak.
TARAFTAR ŞOV YAPACAK
Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray derbisinde koreografi hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Koregrafinin ne içerdiği ise bilinmiyor.
RAMİ İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırdı. Adil Rami son yapılan antrenmana katılmadı ve sözleşme imzalamak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Adil Rami Rusya 1. lig takımlarından Soçi ile anlaşmaya vardı.
BENİM İÇİN ÇOK ZOR
KART cezalısı Gustavo, "Bu derbi benim için daha zor. Tribünde değil sahada olmak isterdim. Üzgünüm" dedi.
TRABZON-F.BAHÇE MAÇI 3 MART'TA
Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu. Trabzonspor-F.Bahçe eşleşmesindeki ilk maç 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Bordo-Mavililer'in sahasında oynanacak. Rövanş ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy'de. Kupada yarı final heyecanı atv ve A Spor'da yaşanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.