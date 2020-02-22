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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Efes Bayern’i ezdi geçti

    THY Euroleague'in 25. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'i 88-63 mağlup etti. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla Euroleague'de bu sezonki 22. galibiyetini almış oldu. Efes'te Beaubouis 16 sayı ile takımına katkı verdi.

    Efes Bayern’i ezdi geçti
    THY Euroleague'in 25. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'i 88-63 mağlup etti. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla Euroleague'de bu sezonki 22. galibiyetini almış oldu. Efes'te Beaubouis 16 sayı ile takımına katkı verdi.

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