Efes Bayern’i ezdi geçti

Euroleague'in 25. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'i 88-63 mağlup etti. Lacivert-Beyazlılar bu sonuçla Euroleague'de bu sezonki 22. galibiyetini almış oldu. Efes'te Beaubouis 16 sayı ile takımına katkı verdi.