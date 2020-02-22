Vodafone Park'ta bugün nefesler tutulacak... Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
KOPMAK İSTEMİYOR
Mücadelede saat 20.00'de start alacak. 36 puana sahip olan ev sahibi Beşiktaş, kazanarak yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Konuk Trabzonspor da 3 puanı alarak liderliğini devam ettirmenin peşinde...
LJAJIC&NWAKAEME YOK
Beşiktaş'ta hastalığı devam eden Adem Ljajic'in Trabzonspor'a karşı oynaması beklenmiyor. Karadeniz Fırtınası'nda ise Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı sakatlıkları Obi Mikel ise cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
151 GÜNDÜR KAYIP YOK
Trabzonspor, ligde deplasmanda 151 gündür yenilmiyor.
3 MAÇTIR GÜLEMİYOR
Beşiktaş son 3 maçta Trabzon'a karşı galibiyet alamadı.
Burak Yılmaz, Süper Lig'de attığı 8 golün 5'ini Vodafone Park'ta kaydetti. O da takımının büyük silahı. Burak Yılmaz, ligde bu sezon 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Trabzon'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, takımının en büyük kozu olacak. Alexander Sörloth'un Süper Lig'de 17 golü bulunuyor.
KOPMAK İSTEMİYOR
Mücadelede saat 20.00'de start alacak. 36 puana sahip olan ev sahibi Beşiktaş, kazanarak yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Konuk Trabzonspor da 3 puanı alarak liderliğini devam ettirmenin peşinde...
LJAJIC&NWAKAEME YOK
Beşiktaş'ta hastalığı devam eden Adem Ljajic'in Trabzonspor'a karşı oynaması beklenmiyor. Karadeniz Fırtınası'nda ise Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı sakatlıkları Obi Mikel ise cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
151 GÜNDÜR KAYIP YOK
Trabzonspor, ligde deplasmanda 151 gündür yenilmiyor.
3 MAÇTIR GÜLEMİYOR
Beşiktaş son 3 maçta Trabzon'a karşı galibiyet alamadı.
Burak Yılmaz, Süper Lig'de attığı 8 golün 5'ini Vodafone Park'ta kaydetti. O da takımının büyük silahı. Burak Yılmaz, ligde bu sezon 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Trabzon'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, takımının en büyük kozu olacak. Alexander Sörloth'un Süper Lig'de 17 golü bulunuyor.
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