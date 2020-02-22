Aykut Kocaman: Futboldan tamamen çekileceğim!

süre önce'daki görevinden ayrılan teknik direktör'dan çok flaş açıklamalar geldi. Tecrübeli hoca, "Bütün kulüplerin borçlarını sıfırlayın, bugünkü zihniyetle başlayıp 5 yıl sonra aynı borçları yapmazlarsa ben de başka bir şey bilmiyorum.Keşke bu işler düzelse de futbolun içinde ben olmayayım. Aynı yanlışları yapa yapa gidiyoruz. Hiçbir şey değişmeden" ifadesini kullandı.