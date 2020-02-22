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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Aykut Kocaman: Futboldan tamamen çekileceğim!

    Kısa süre önce Konyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman'dan çok flaş açıklamalar geldi. Kocaman, “Kulüplerin borçlarını sıfırlayın. 5 yıl sonra yine borçlanırlar... Zaten futboldan tamamen çekileceğim” dedi.

    Futboldan tamamen çekileceğim!
    Kısa süre önce Konyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman'dan çok flaş açıklamalar geldi. Tecrübeli hoca, "Bütün kulüplerin borçlarını sıfırlayın, bugünkü zihniyetle başlayıp 5 yıl sonra aynı borçları yapmazlarsa ben de başka bir şey bilmiyorum. Tamamen futbol dünyasından zaten çekileceğim. Keşke bu işler düzelse de futbolun içinde ben olmayayım. Aynı yanlışları yapa yapa gidiyoruz. Hiçbir şey değişmeden" ifadesini kullandı.

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