12 Dev Adam’dan kötü başlangıç

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ilk maçında dün Ankara'da Hollanda'ya 72-65 yenildi. Gruba sürpriz bir mağlubiyetle başlayan 12 Dev Adam, D Grubu'ndaki ikinci maçında 24 Şubat'ta İsveç'e konuk olacak.
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ilk maçında dün Ankara'da Hollanda'ya 72-65 yenildi. Gruba sürpriz bir mağlubiyetle başlayan 12 Dev Adam, D Grubu'ndaki ikinci maçında 24 Şubat'ta İsveç'e konuk olacak.
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