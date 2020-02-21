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    • 21.02.2020 20:33
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    Son dakika: yarı final programı belli oldu!

    Son dakika haberine göre, , yarı final programını açıkladı. Bu göre Trabzonspor - Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 3 Mart Salı günü Medical Park Stadyumu'nda, rövanş karşılaşması ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

    Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı!

    , yarı final programını açıkladı.

    Bu göre Trabzonspor - Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 3 Mart Salı günü Medical Park Stadyumu'nda, rövanş karşılaşması ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

    Bir diğer yarı final eşleşmesi Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasında ilk maç 4 Mart Çarşamba günü Antalya'da, rövanş karşılaşması ise 22 Nisan Çarşşamba günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

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