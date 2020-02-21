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    • 21.02.2020 23:27
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    'le ilgili bomba iddia! Koronavirüs şüphesiyle...

    'in 23. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda yüksek ateş sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Ljajic ile ilgili İtalyan basınında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiada yıldız ismin koronavirüs şüphesiyle takımdan uzakta tutulmak amacıyla karantina altına alındığı ifade edildi.

    Adem Ljajic'te koronavirüs şüphesi!

    'in 23. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda 'ten kötü haber geldi.

    TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI
    Bir süredir takımla birlikte antrenmana çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu yüksek ateş sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

    Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.

    KORONAVİRÜSÜ ŞÜPHESİ
    Trabzonspor maçından önce kadrodan çıkarılan Adem Ljajic'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

    İtalyan basınından Sport Mediaset'in duyurduğu haberde, aniden ateşi yükselen Sırp futbolcuda Koronavirüsü şüphesi olduğu ve bu yüzden takımdan uzakta tutulduğu kaydedildi.

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