Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda Adem Ljajic'ten kötü haber geldi.

TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Bir süredir takımla birlikte antrenmana çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu yüksek ateş sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu, hastanede yapılan serum tedavisene rağmen iyileşemedi ve siyah - beyazlı takımın kafilesine alınmadı.

KORONAVİRÜSÜ ŞÜPHESİ

Trabzonspor maçından önce kadrodan çıkarılan Adem Ljajic'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan basınından Sport Mediaset'in duyurduğu haberde, aniden ateşi yükselen Sırp futbolcuda Koronavirüsü şüphesi olduğu ve bu yüzden takımdan uzakta tutulduğu kaydedildi.